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        Haberler Bilgi Ekonomi İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geliyor? İstanbul'da aylık abonman, öğretmen, öğrenci, 60 yaş üstü ve tam bilet ne kadar olacak?

        İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geliyor?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşıma zammı gündeme geldi. İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oylandı. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:34
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        İBB UKOME Ocak Ayı Toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapılan toplantının gündemi toplu taşımaya yapılacak olan zam teklifiydi. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam mı yapılacak? İşte, toplantıdan çıkan karar...

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        İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELİYOR?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından önerilen yüzde 46.09'luk zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edilmedi. Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi Serdar Yücel, yüzde 46'lık artışın fazla olduğunu dile getirdi.

        Öte yandan, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yüzde 60 oranında zam talebinde bulundu. Ancak UKOME, İBB'nin önerdiği yüzde 46'lık zam oranını reddederek, konunun alt komisyonlarda yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

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        ULAŞIMA YÜZDE 46.09 ZAM YAPILSAYDI BİLET FİYATI NE KADAR OLURDU?

        İBB'nin önerdiği yüzde 46.09'luk teklif reddedildi. Ancak onaylansaydı bilet ve kart fiyatları şöyle olacaktı;

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        Mevcut fiyat Zamlı fiyat (Yüzde 46.09)
        Tam bilet 20 TL 29, 21 TL
        Öğrenci bileti 9,76 TL 14,25 TL
        Öğretmen ve 60 yaş bileti 14,32 TL 20 TL
        Öğrenci abonman 282,5 TL 412,70 TL
        Tam abonman 1569 TL 2.292 TL
        Metrobüs tam bilet 29,68 43,35 TL
        Öğretmen ve 60 yaş bileti 16,28 TL 23,78
        Öğrenci bileti 9,76 TL 14,25 TL
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