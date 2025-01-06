İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geliyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşıma zammı gündeme geldi. İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oylandı. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geliyor? İşte, detaylar...
İBB UKOME Ocak Ayı Toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapılan toplantının gündemi toplu taşımaya yapılacak olan zam teklifiydi. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam mı yapılacak? İşte, toplantıdan çıkan karar...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELİYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından önerilen yüzde 46.09'luk zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edilmedi. Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi Serdar Yücel, yüzde 46'lık artışın fazla olduğunu dile getirdi.
Öte yandan, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yüzde 60 oranında zam talebinde bulundu. Ancak UKOME, İBB'nin önerdiği yüzde 46'lık zam oranını reddederek, konunun alt komisyonlarda yeniden değerlendirilmesine karar verdi.
ULAŞIMA YÜZDE 46.09 ZAM YAPILSAYDI BİLET FİYATI NE KADAR OLURDU?
İBB'nin önerdiği yüzde 46.09'luk teklif reddedildi. Ancak onaylansaydı bilet ve kart fiyatları şöyle olacaktı;