        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

        İstanbul'da, haftanın ikinci mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:44 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:45
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
        Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Avrupa Yakasında, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haramidere ve Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne kadar olan kesimde trafik nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

        Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarında da trafik ağır ilerliyor.

        Anadolu Yakasında, D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında, TEM Otoyolunda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM Otoyolu Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsündeki trafik yoğunluğu ise Kavacık mevkisinden başlıyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik akarken, D-100 kara yolu Kozyatağı ile Maltepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

        Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 81 olarak kaydedildi. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakasında yüzde 80, Anadolu Yakasında ise yüzde 83e kadar yükseldi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Ehliyet sınavından 7'inci kez kalan genç ortalığı birbirine kattı; o anlar kamerada

        İstanbul Avcılar'da bir genç, 7'inci kez girdiği direksiyon sınavındanda kalınca ortalığı birbirine kattı. Park yaptığı sırada çizgiye değmediği halde bırakıldığını iddia eden Emirhan Demir, yakınlarıyla birlikte eğitmen ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA) 

