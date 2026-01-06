İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Avrupa Yakasında, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haramidere ve Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne kadar olan kesimde trafik nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarında da trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakasında, D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında, TEM Otoyolunda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

REKLAM

TEM Otoyolu Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsündeki trafik yoğunluğu ise Kavacık mevkisinden başlıyor.