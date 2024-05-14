İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs itibariyle başlayacağını duyurdu.
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasını 16 Mayıs Perşembe günü itibariyle başlatacaklarını açıkladı.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz.
16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki vatandaşlar, İBB'nin sitesinde yer alan "HPV AŞI UYGULAMASI PROJESİ BAŞVURU FORMU" üzerinden aşı başvurusu yapabilecek.