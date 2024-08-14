Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli | Son dakika haberleri

        İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli

        İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 17:40 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vapur seferlerine hava engeli
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, bazı vapur seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle iptaller ve gecikmeler yaşanıyor.

        Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği, iptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği belirtilerek, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 17:50 Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferinin Poyraz kalkışı yapılamayacaktır." bilgisi paylaşıldı.

        Feribot seferlerine olumsuz hava engeli
        Feribot seferlerine olumsuz hava engeli
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #vapur seferleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü
        Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı