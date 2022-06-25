131 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

İstanbul'da yakalanan 131 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Yasa dışı yollarla ülkeye giren kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda yakalanan 131 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İstanbul'da yakalanan 131 kaçak göçmen sınır dışı edildi
131 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da düzensiz göçün önlenmesi ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 131 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderildi.

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmenlere ilişkin yapılan açıklamada,"Gerek yasal kalış hakkı bulunmayan, gerekse adli işleme karışan kaçak göçmenler, yakalandıktan sonra İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde 131 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, otobüslerle İstanbul Havalimanı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından göçmenler uçakla sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek, tekrar Türkiye'ye kaçak yollarla girmeleri engelleniyor. Sürdürülen çalışmalar neticesinde Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan yaklaşık 250 kaçak göçmen her gün İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilirken,1 Ocak 2022 - 21 Haziran tarihleri arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı. Plan dahilinde önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri devam ediyor." denildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB ile 2022 LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi açıklandı! MEB Bakanı Özer'den LGS açıklaması!
GÜNDEM LGS sonuçları için geri sayım başladı!
Son dakika: AFAD'dan Batı Karadeniz için kritik uyarı
GÜNDEM AFAD'dan o bölge için kritik uyarı geldi
Bekçi alımı sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM PA ile 2022 bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEM Bekçilik sınavı tarihi belli oldu!
Uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü
GÜNDEM Uyudu sanılan gencin hazin sonu
Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GÜNDEM Gazi Koşusu için geri sayım
Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelede son durumu paylaştı: Aralıksız düşüyor
GÜNDEM Bakan Soylu: Aralıksız düşüyor
YKS sonuçlarında geri sayım sürüyor | ÖSYM ile 2022 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TYT'de baraj puanı olacak mı?
GÜNDEM YKS sonuçlarında geri sayım sürüyor!
"Beyaz kağıtlar Euro'ya dönüştü!" Başına gelenleri polise anlatınca gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM "Beyaz kağıtlar Euro'ya dönüştü!" Gerçek ne çıktı?
Kahreden olay! Kimse çalan telefonu açamadı! 4 yaşındaki oğluna süt alan baba eve dönüyordu...
GÜNDEM Kahreden olay! Kimse bu telefonu açamadı!
Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı trafik kazası geçirdi
GÜNDEM Kaymakamlar trafik kazasında yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.