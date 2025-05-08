İstanbul'da yangın faciası! Ölü ve yaralılar var

Kağıthane'de iş yerinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Kağıthane'de bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Giriş: 08.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:57
Kağıthane, Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
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