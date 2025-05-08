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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yangın faciası! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de iş yerinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        İstanbul Kağıthane'de bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:57
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        İstanbul'da yangın faciası! Ölü ve yaralılar var
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        Kağıthane, Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan iş yerinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

        Ekiplerin çalışması sürüyor.

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