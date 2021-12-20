İstanbul'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: 21 ARALIK
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.
RÜZGAR
Batı ve Güneybatı (Lodos), öğle saatlerinden itibaren Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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