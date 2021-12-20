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Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'da yarın hava nasıl olur? 21 Aralık İstanbul hava durumu
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İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? 21 Aralık İstanbul hava durumu

Bir süredir oldukça soğuk bir havanın etkisi altına giren İstanbul'da son dakika hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da 21 Aralık hava durumu açıklandı...

İstanbul'da yarın hava nasıl olur? 21 Aralık İstanbul hava durumu

İstanbul'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: 21 ARALIK

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

RÜZGAR

Batı ve Güneybatı (Lodos), öğle saatlerinden itibaren Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

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