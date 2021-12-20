İstanbul'da yarın hava nasıl olur? 21 Aralık İstanbul hava durumu

İstanbul'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: 21 ARALIK

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

RÜZGAR

Batı ve Güneybatı (Lodos), öğle saatlerinden itibaren Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.