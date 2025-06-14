İstanbul'da yarın yapılacak LGS için hazırlıklar tamamlandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yarın kentte 188 bin 129 öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Yentür, yazılı açıklamasında, sınava fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılacağını belirtti.

Bu sınavın öğrencilerin akademik birikimlerini ve öğrenme yolculuklarını taçlandıracak önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Yentür, şöyle devam etti:

"Bu yıl İstanbul’da 39 ilçemizde, 581 okulumuzda, 12 bin 537 salonda, 188 bin 129 öğrencimiz sınava katılacaktır. Özel durumu bulunan 3 bin 275 öğrencimiz tek kişilik salonlarda, 25 öğrencimiz ise evde veya hastanede sınava girecektir. Sınav günü ilimizde görev alacak yönetici, öğretmen ve destek personeliyle birlikte tam bir koordinasyon içinde çalışılacaktır. 15 Haziran 2025 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak, sözel alandan 50 soru içerecek ve 75 dakika sürecektir. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak, sayısal alandan 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecektir. Her iki oturumda da öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, problem çözme ve bilimsel düşünme gibi bilişsel becerileri ölçülecektir."