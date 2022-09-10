İstanbul'da yaşandı! Halı silkeleme cinayeti! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Sancaktepe'de dün saat 18:00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta bulunan iki katlı binada akılalmaz bir cinayet yaşandı. BABA OĞUL HALI SİLKELEDİ DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Muhammed Ebik (24) ve babası Adem Ebik ikinci kattaki evin balkonundan halı silkeledi.

KİRACI, BABAYI KOLUNDAN VURDU O sırada durumdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai Karaman silahla baba ve oğula ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba Adem Ebik kolundan yaralandı. Duruma sinirlenen Muhammed Ebik alt kata inerek kiracının kapısına gitti.

OĞULU İSE GÖĞSÜNDEN VURDU Kapıyı açan Karaman, Muhammet Ebik'le bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refai Karaman, Ebik'i silahla göğsünden vurdu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI Ebik kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karaman'ı olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekipleri, Muhammet Ebik'e yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kolundan yaralanan baba Adem Ebik hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.