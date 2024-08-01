İstanbul'da yaşandı! Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisine bir ihbar yapıldı. İhbarda fazla detay yer almıyordu, sadece etrafa yayılan farklı bir kokudan bahsediliyordu.

Bir apartmandan gelen koku polisleri harekete geçirdi. Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro amirliğine bağlı uzman polisler, etrafa yayılan yağ kokusunun silah temizliğinde ve muhafazasında kullanılan özel bir yağ olduğundan şüphelendi.

KAPILARI TEK TEK KONTROL ETTİLER İhbara konu adrese giden ekipler 15 dairenin bulunduğu binada kapı önlerini tek tek kontrol etti. Yağ kokusunun yoğunlaştığı daireye operasyon düzenlendi. REKLAM

Yakalanmamak için depo gibi kullanılan apartman dairesi eşya yerine koli doluydu. Kolileri açan polis ekipleri 10 adet 9 mm çapında silah, 65 adet birleştirilmeye hazır sürgü takımı ve gövdesi ve bu silahlara ait 100 adet şarjör ele geçirdi.