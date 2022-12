İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek?

FOUR SEASONS ISTANBUL

Four Seasons Bosphorus, lezzetli yemekler ve keyifli müzikler eşliğinde girmek isteyenler için programlar hazırladı. Aqua Restaurant’ta düzenlenecek yılbaşı gala yemeğinde, Duru And Orkestrası sahne alacak. Four Seasons Bosphorus Balo Salonu'nda düzenlenecek yılbaşı kutlamasında, Pınar Güner Aktaş ve High Life Orkestrası olacak.