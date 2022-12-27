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İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek?

Uzun bir yılı geride bırakmamıza ve 2023'e girmemize günler kaldı. Yılbaşı yaklaşırken de bu gecede keyifli vakit geçirmek isteyenler yılbaşı programlarını araştırmaya koyuldu. Peki İstanbul'da yılbaşında nereye gidilebilir? İşte yeni yılı evde karşılamak istemeyenler için mekanlar

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  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    Yeni yılı evde oturarak geçirmek istemiyorsanız bu haber size! 2023'e girmeye sayılı günler kala yeni yılı karşılayabileceğiniz restoranlardan otellere mekan önerilerini HABERTÜRK okuyucuları için bir araya getirdik! İşte 2023 yılbaşı eğlence mekanları...

    CVK PARK BOSPHORUS

    CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, yılbaşı gecesinde keyifli vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Otel, menüsü ve Raten Orkestra’sının yerli ve yabancı şarkılardan oluşan canlı müzik performansıyla misafirlerine keyifli bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Geceye özel menü ıstakozlu karnabahar çorbası, narenciyeli somon, ahtapot turşusu, kılıç mus, deniz fasulyesinden oluşan deniz mahsüllü bisk royel ile başlarken, ara sıcakta kurutulmuş keçi peynirli siyah sarımsaklı risotto ile devam edecek. Mandalinalı nane sorbe servisinin ardından ana yemek olarak tane biberli dana fileto, patates gratin, fırınlanmış minik sebzeler, trüf mantarlı sos misafirlere sunulacak. 
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    DEDEMAN BOSTANCI HOTEL

    Yılbaşı programında Şahsenem, Seçil, Yavuz Seçkin ve Ali Güven’in sahnelerine ek olarak 90’lar konsepti, DJ performansı ve oryantal şov gerçekleşecek. 6-12 yaş arası küçük misafirler için; çocuk menüsü, eğiti öğretici etkinlikler, çocuk sineması, boyama ve müzik eğlencesi gibi aktiviteler gece boyunca devam edecek. Ayrıca yılbaşına özel şef menüsü misafirlerine servis edilecek.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    SWISSOTEL THE BOSPHORUS

    İstanbul’un ve boğaz manzarasının tadını çıkarabileceğiniz Swissôtel The Bosphorus'un Sabrosa, Madhu’s, Chalet, Gabbro gibi farklı konseptli mekanlarında yılbaşı programları gerçekleşecek. Sabrosa'da Peru, Türk ve Nikkei mutfaklarından oluşan açık büfenin yanında Café Cubana orkestrası yılbaşı gecesine özel sahne alacak. Hint restoranı Madhu’s alternatif lezzetler sunduğu menüsünün yanı sıra geceye özel hazırlanan şovları ve DJ performanslarıyla lezzet ve eğlence dolu bir yıl sunuyor. Gabbro’da yılbaşı akşamına özel Purple Hand Band sahne alıyor. Alplerin ruhunu yansıtan 120 yıllık bir dağ evi olan Chalet’te yılbaşı akşamına özel hazırlanmış bir menu ve DJ performanları geceye eşlik ediyor.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    THE GRAND TARABYA OTELİ 

    The Grand Tarabya Oteli, bu sene yeni yılı birbirinden çeşitli etkinliklerle karşılıyor. 31 Aralık gecesi yılbaşı menüsü ile özel bir akşam yemeği sunan The Brasserie Restoran, Nedime Girişken ve orkestrasının canlı performansıyla renklenecek.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    RAFFLES İSTANBUL

    Raffles İstanbul'da 31 Aralık gecesi keman sanatçısı Canan Anderson sahne alacak. Ardından gece boyu Barbaros ve 16 kişilik müzik grubunun hareketli melodileri misafirleri eğlendirecek. Yılbaşı menüsünde ahtapot karpaçyo, ıstakozlu ravioli, taze elma sorbe ve Fransız usulü soğan çorbasının ardından karışık mantarlar ve ördek yağında kızartılmış patates graten eşliğinde 28 saat pişirilmiş baharatlı dana kaburga servis edilecek. Tatlı olarak ise karışık dağ meyveleri ve vanilyalı dondurma eşliğinde beyaz çikolatalı sıcak kek ile gece tamamlanacak.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    ÇIRAĞAN

    Çırağan'da yer alan Tuğra Restoran, gala yemeği menüsü ve canlı müzik performansı ile yeni yılı Boğaz’a karşı karşılamak isteyenleri bekliyor. Çırağan Balo Salonu ise çeşitli lezzetler içeren açık büfesi, özel kokteylleri ve keyifli canlı müzik performansı ile misafirlerini ağırlıyor. Çırağan Sarayı’nın bahçesinde palmiye ağaçlarının altında yer alan Le Fumoir, yeni yıl gecesine özel hazırlanan lezzetlerine eşlik edecek canlı DJ performansıyla misafirlerini bekliyor.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    ELİTE WORLD

    Elite World Grand İstanbul Küçükyalı bu sene yeni yılı Türk pop müzik sanatçısı Altay ile karşılıyor. Pop müzik sanatçısı Altay'a yılbaşı menüsü eşlik edecek. Elite World Asya'da ise Burcu Bergiten sahne alacak.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    IZAKA TERRACE

    Izaka Terrace, yılbaşı akşamına özel hazırladığı menüsü ve canlı müzik performanslarıyla yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Terrrace’ın yeni yıl özel menüsünün başlangıcında istiridye, kral yengeç, ıstakoz, karides, tarama, somon havyarı, somon füme, pancar fısındjan, rokalı haydari, zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı yaprak sarma yer alırken, bu lezzetler sushı, yasaı roll, crspy roll, tobiko roll, söğüş etler, peynir çeşitleri, fırınlanmış yer elması çorbası, kırmızı karidesli lazanya ile devam edecek. Ana yemek olarak yılbaşı hindisi servis edilecek. Gece saatler 22.00’yi gösterdiğinde DJ Queto sahne alacak.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    POPULIST

    The Populist, yeni yılı yüksek enerjiyle karşılamak isteyen misafirlerini bekliyor. 31 Aralık akşamı Ege&Erc Erb ve Levent Şen canlı performanslarıyla Yapı Kredi bomontiada’da yer alırken, 31 Aralık akşamı Galataport İstanbul The Populist’te Da Frogg ve Nadir Duman DJ setinin başına geçecek.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS

    Manzara Restaurant'ta Executive Şef Ziya Çıkrıkçı'nın hazırladığı açık büfe ve gala yemeğine Zeynep Doruk ve grubunun canlı performansı eşlik edecek. Summit Bar & Terrace'ın, DJ performansı eşliğinde sunduğu, şef tarafından özel olarak hazırlanan gurme set menü akşam yemeği ile birlikte yeni yıl eğlenceli başlayacak.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    RADISSON OTELLERİ

    Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul'daki Pupa Terrace’ta Mai Babacan ve Orkestrası, Et Cetera Restoran ve Cruise Lounge & Terrace Bar’da ise DJ performansı, perküsyon ve trompet show gibi özel programlar gerçekleşecek. Radisson Blu Hotel İstanbul Ottomare'de yeni yıl kutlamaları, 2022 Son Yemekleriyle devam edecek. Özel menüye Ahu Kavak’ın sahne performansı eşlik edecek. Devamında ise DJ Kaan Saygı yer alacak. Radisson Hotel President Beyazıt İstanbul, canlı solo gitar performansıyla misafirlerine eski İstanbul’un büyüsünü sunuyor.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    FOUR SEASONS ISTANBUL

    Four Seasons Bosphorus, lezzetli yemekler ve keyifli müzikler eşliğinde girmek isteyenler için programlar hazırladı. Aqua Restaurant’ta düzenlenecek yılbaşı gala yemeğinde, Duru And Orkestrası sahne alacak. Four Seasons Bosphorus Balo Salonu'nda düzenlenecek yılbaşı kutlamasında, Pınar Güner Aktaş ve High Life Orkestrası olacak.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    MANDARIN ORIENTAL BOSPHORUS

    Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul, yeni yıl ruhunu leziz yiyecekler, ikramlar, sürprizli hediyelerle deneyimlemek isteyen misafirlerini ağırlıyor. Olea & The Bar, yılbaşı menüsü ile 31 Aralık gecesi gastronomi deneyimi yaşatacak.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    GRAND HYATT İSTANBUL

    Yeni yıl eğlencesi Mezzanine Lounge’da Piyanist Aslı Güral eşliğinde bir müzik dinletisi ile başlayacak. Dinletinin ardından 34 Restoran’ın enfes açık büfesi eğlenceye lezzet katacak. Taze makarnadan, balık ve et yemeklerine, mezelerden salatalara, Türk tatlılarından en güzel yılbaşı tatlılarına kadar geniş bir yelpaze sunulan açık büfe 20.00 başlayacak. Yemeğe Suami Ramirez ve orkestrası eşlik edecek. Gece The Library Bar’da Dj Can Öztürk’ün performansı ile devam edecek.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    THE RITZ-CARLTON

    Otelin üç farklı restoranında yılbaşı yemeği ve kutlama alternatifleri yer alıyor. The Roof yılbaşı yemeği menüsü; kişnişli mignonette soslu istiridye, yengeç ve karidesli avokado rulosu, Vongole ve deniz tarağı, yuzu sorbe, ana yemekte havyarlı kalkan balığı ve tatlı olarak mangolu krem brüleden oluşuyor.

    Atölye’nin yeni yıl menüsü; tahinli ekmek eşliğinde trüf mantarlı balkabağı çorbası, taze ton balığı & avokado, havyarlı ıstakoz kuyruğu, hibiskus nar sorbe, kuzu ciğer dolgulu patlıcan ve füme yoğurt eşliğinde sous vide dana bonfileden oluşurken, gecenin tatlısı fındıklı çikolata küre.

    Nobu İstanbul’da havyar nori taco, Nobu Sashimi tadımı ve trüflü yeni tarzında somon, şefin seçimi sushi tabağı, karemelize fuji elması sosuyla dana kaburga ve tatlı olarak çarkıfelek meyvesi ve çikolatalı dondurmalı sandviç yer alıyor.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    HILTON ISTANBUL MASLAK

    Hilton Istanbul Maslak'ta Candan Erçetin, 31 Aralık gecesi otelin balo salonunda sahne alacak. Ferhat Ferat Orkestrası ve Özlem Dilaver ile başlayacak olan eğlence, gecenin ilerleyen saatlerinde DJ Cem Makun performansı ile devam edecek.
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    ADDRESS HOTEL ISTANBUL

    Address Istanbul, yeni yıl gecesi için çeşitli paketler hazırladı. Trio performanı, Türk ve Dünya mutfaklarından lezzetlerin yer aldığı yılbaşı menüsü, gece boyu devam edecek yılbaşı eğlencesi ve canlı müzik misafirlerin beğenisine sunuluyor. 
  • İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek? İşte 2023 yılbaşı eğlencesi planları - Öne çıkan haberler

    LA MIA LUCE

    Suadiye'de bulunan ve İtalyan Hükümeti tarafından İstanbul'un en iyi İtalyan restoranı seçilerek, Ospitalità Italiana ödülü alan La Mia Luce'de yılbaşı gecesi için hazırlıklar başladı. Yılbaşı akşamında, zengin İtalyan menüsüne DJ performanı eşlik edecek.

    *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir. 

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