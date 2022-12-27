İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek?

THE RITZ-CARLTON

Otelin üç farklı restoranında yılbaşı yemeği ve kutlama alternatifleri yer alıyor. The Roof yılbaşı yemeği menüsü; kişnişli mignonette soslu istiridye, yengeç ve karidesli avokado rulosu, Vongole ve deniz tarağı, yuzu sorbe, ana yemekte havyarlı kalkan balığı ve tatlı olarak mangolu krem brüleden oluşuyor.

Atölye’nin yeni yıl menüsü; tahinli ekmek eşliğinde trüf mantarlı balkabağı çorbası, taze ton balığı & avokado, havyarlı ıstakoz kuyruğu, hibiskus nar sorbe, kuzu ciğer dolgulu patlıcan ve füme yoğurt eşliğinde sous vide dana bonfileden oluşurken, gecenin tatlısı fındıklı çikolata küre.

Nobu İstanbul’da havyar nori taco, Nobu Sashimi tadımı ve trüflü yeni tarzında somon, şefin seçimi sushi tabağı, karemelize fuji elması sosuyla dana kaburga ve tatlı olarak çarkıfelek meyvesi ve çikolatalı dondurmalı sandviç yer alıyor.