İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!

Bayrampaşa'da sağanak yağmur nedeniyle asfalt yol çöktü. Açılan çukura düşen kamyonet ve otomobili çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, bugün 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir İnşaatın İSKİ kanalizasyon bağlantısı için açılan çukura dolgu malzemesi döküldü.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dolgu malzemesinin taşınması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi. REKLAM

Açılan çukura o sıra park halinde olan kamyonet ve otomobil düştü. Çevredekilerin yardımıyla otomobil ve kamyonet çukurdan çıkartıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, açılan çukur kapatıldı. Çukura düşen otomobili çevredekilerin çıkarması güvenlik kameraya yansıdı.