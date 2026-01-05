İstanbul'da yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturmasında 5 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerine yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 5'i tutuklama, 4'ü adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlı için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetkilerin dışında hareket edip, TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk yaşayan şirketlere kredi adı altında borç para verdiği, bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli tespit edildiği belirtilmişti.