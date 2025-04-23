İstanbul'daki 6,2 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar binalara giremedi
İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından, İstanbul'da 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6,92 kilometre derinlikte gerçekleşti. 10 saniye hissedilen deprem, büyük panik yarattı.
Deprem çevre illerde de hissedilirken, 4,4 ve 4,9 büyüklüğünde artçı depremler oldu.
İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremin ardından paniğe kapılan varandaşlar kendilerini bulundukları binalardan dışarı attı.
Depremin artçılarının yaşanmasının ardından vatandaşlar evlerine dönemedi. Sokaklarda kalabalıkların oluşturduğu görüntüler objektiflere yansıdı.
AFAD, depremin ardından riskli binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.