İstanbul'daki çifte infaza keşif kararı!

İstanbul Büyükçekmece'de geçen sene aralarındaki ilişki nedeniyle Adalet Bike ve Gökhan Denli'yi öldürdükleri iddia edilen maktul Bike'nin akrabalarının yargılandığı davaya devam edildi.

Bakırköy 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek katılırken maktullerin ailesi ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, firari sanık Selahattin Erbek'in halen yakalanamadığını belirtti.

SANIKLAR TAHLİYE TALEP ETTİ

Söz verilen sanık Öznur Erbek, tahliyesini isterken diğer sanık Fırat Bike, 1 yıldır suçsuz yere tutuklu olduğunu bu olayların hiçbirine karışmadığını söyledi ve tahliyesini istedi. Sanık avukatları, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

Mahkeme, sanıkların tutuklu hallerinin devamına hükmederken Büyükçekmece'deki D-100 Karayolu Avcılar yönünde 7 Ekim 2022'de sanıklar Fırat Bike ve Furkan Özcan'ın trafik sürüş kurallarına olay tarihinde riayet edip etmediğinin anlaşılması, meydana gelen ölümlü olayda sanıkların bir kusurlarının bulunup bulunmadığı hususunda keşif yapılmasına ve rapor aldırılmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.