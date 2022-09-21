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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'daki çifte infaza keşif kararı!
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İstanbul'da ki çifte infaza mahkemeden keşif kararı!

İstanbul'da, geçen yıl aralarındaki ilişki nedeniyle Adalet Bike ve Gökhan Denli'yi öldürdükleri iddia edilen maktul Bike'nin akrabalarının yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme başkanının firari sanık Selahattin Erbek'in halen yakalanamadığını belirttiği duruşmada sanıklar tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi üzerine olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi

İstanbul'daki çifte infaza keşif kararı!
İstanbul'daki çifte infaza keşif kararı!
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DHA

İstanbul Büyükçekmece'de geçen sene aralarındaki ilişki nedeniyle Adalet Bike ve Gökhan Denli'yi öldürdükleri iddia edilen maktul Bike'nin akrabalarının yargılandığı davaya devam edildi.

Bakırköy 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek katılırken maktullerin ailesi ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, firari sanık Selahattin Erbek'in halen yakalanamadığını belirtti.

SANIKLAR TAHLİYE TALEP ETTİ

Söz verilen sanık Öznur Erbek, tahliyesini isterken diğer sanık Fırat Bike, 1 yıldır suçsuz yere tutuklu olduğunu bu olayların hiçbirine karışmadığını söyledi ve tahliyesini istedi. Sanık avukatları, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

Mahkeme, sanıkların tutuklu hallerinin devamına hükmederken Büyükçekmece'deki D-100 Karayolu Avcılar yönünde 7 Ekim 2022'de sanıklar Fırat Bike ve Furkan Özcan'ın trafik sürüş kurallarına olay tarihinde riayet edip etmediğinin anlaşılması, meydana gelen ölümlü olayda sanıkların bir kusurlarının bulunup bulunmadığı hususunda keşif yapılmasına ve rapor aldırılmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME'DE 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilk cinayetin 21 Haziran 2021 günü saat 00:30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde meydana geldiği kaydedildi. Gökhan Denli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yaralanması ve toplamda 7 adet ateşli silah yaralanması sonucunda hayatını kaybettiği anlatıldı.

İkinci cinayetin ise Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde D-100 karayolu Avcılar yönünde meydana geldiği, Adalet Bike'nin vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar şeklinde hayatını kaybettiği belirtildi.

EYLEMLERİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ YER ALDI

İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında şüphelilerin aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Sanıklar Gökhan Denli ile Adalet Bike arasında yaşanan ilişkiyi öğrenmeleri sonucu parka geldiği ve Gökhan Denli'yi şüpheli Mahmut Bike'nin bıçakla ve silahla öldürdüğü anlatıldı.

Adalet Bike'yi sanık Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra Adalet Bike'yi E-5'te yolun sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike'nin idaresindeki araç ile üzerinden geçerek öldürdükleri, sanıkların eylemlerini birlikte gerçekleştirdikleri de iddianamede yer aldı.

Çifte cinayette Maktul Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve sanık Fırat Bike'nin arkadaşı Furkan Özcan hakkında "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

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