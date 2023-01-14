İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

OPERASYONDA 113 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emlak şirketi aracılığıyla çok sayıda kişiye aynı devremülk ve arsanın satıldığı, yabancılara oturum izni için satma vaadiyle mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para alındığı iddiası üzerine yürütülen çalışma kapsamında İstanbul ve Yalova'da operasyon düzenlenmişti. Yaklaşık 200 kişinin şikayetçi olduğu soruşturma kapsamında, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir ilçeleri ile Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 113 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda bulunan lüks otomobillere el konulurken, şüphelilerin işledikleri suçtan kazandıkları gelirle 24 lüks ev aldıkları belirlenmişti.