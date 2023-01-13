Ferrarili şebeke liderinden 150 milyonluk vurgun!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Ferrarili şebeke liderinden 150 milyonluk vurgun!
ABONE OL

Ferrarili şebeke liderinden 150 milyonluk vurgun! 200'e yakın mağdur

Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekenin emniyetteki soruşturması tamamlandı. Adliyeye gönderilen 113 kişilik dolandırıcı şebekesinin 150 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilirken, 200’e yakın mağdurun yer aldığı soruşturmada lüks araçlara el konulmuştu. El konulan araçlar arasında şebeke liderine ait olduğu belirlenen 13 milyon değerinde Ferrari araçta bulunuyor

Ferrarili şebeke liderinden 150 milyonluk vurgun!

İstanbul'da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları ağlarına düşürüp çeşitli bahanelerle paralarını aldıktan sonra dolandıran şebekenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği yürüttü. Gelen şikayetler üzerine savcılığın talimatı üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Tek tek tespit edilen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

113 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Elde edilen delillerin ardından düzenlenen operasyonda toplam 113 kişi yakalandı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin "Call center" kurarak kendilerine kurban buldukları onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 113 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.

150 MİLYON LİRALIK VURGUN

Çalışmalarda 200'e yakın mağdurun olduğu dolandırıcılık olayında şüphelilerin 150 milyon lira vurgun yaptığı iddia ediliyor. Olayla ilgili mağdur sayısının artabileceği belirtiliyor

ÇETE LİDERİNİN ARACI "FERRARİ"

Operasyonda dikkat çeken detaylardan biri de şebeke lideri A.F. oldu. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şebeke lideri A.F.'nin 13 milyon lira değerinde "Ferrari" marka araçla dolaştığı ortaya çıktı. Ferrari marka araç dahil 24 lüks araca el konuldu.

Olayla ilgili çalışmaya devam ediliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru
GÜNDEM İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru
Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023: 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı ve kıdem tazminatı alırım?
GÜNDEM EYT maaş hesaplama tablosu
Esenler'de hız yapan sürücü yayaya çarpıp kaçtı
GÜNDEM Vicdansız sürücü yaşlı adama çarpıp kaçtı!
Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, taslağı sunuldu mu? 2023 Sözleşmeli personele kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Sözleşmeliye kadro Meclis'te!
Mehmet Uçum: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bakanları parlamenter sistemin bürokratik vesayetten arındırılmış müsteşarlarıdır
GÜNDEM Uçum’dan “müsteşar” yanıtı
Son dakika: Tuzla'da İSKİ çalışmasında patlayan doğalgaz borusu alev aldı: 1 işçi yaralandı, parti seçim bürosu ve bir kamyonet yandı
GÜNDEM Tuzla'da doğalgaz borusu alev aldı!
Arıcılardan TAHAP yetkililerine suç duyurusu!
GÜNDEM Arıcılardan TAHAP yetkililerine suç duyurusu!
EYT SON DURUM BUGÜN | EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? AK Parti'den kritik açıklama! 2023 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'ten geçecek, yasalaşacak?
GÜNDEM EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? Kritik açıklama ...
Son dakika haberler: İstanbul'da yaşandı! Okulu karıştıran tokat!
GÜNDEM İstanbul'da yaşandı! Okulu karıştıran tokat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.