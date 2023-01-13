Ferrarili şebeke liderinden 150 milyonluk vurgun!

İstanbul'da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları ağlarına düşürüp çeşitli bahanelerle paralarını aldıktan sonra dolandıran şebekenin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği yürüttü. Gelen şikayetler üzerine savcılığın talimatı üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Tek tek tespit edilen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

113 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ Elde edilen delillerin ardından düzenlenen operasyonda toplam 113 kişi yakalandı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin "Call center" kurarak kendilerine kurban buldukları onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 113 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.

150 MİLYON LİRALIK VURGUN Çalışmalarda 200'e yakın mağdurun olduğu dolandırıcılık olayında şüphelilerin 150 milyon lira vurgun yaptığı iddia ediliyor. Olayla ilgili mağdur sayısının artabileceği belirtiliyor