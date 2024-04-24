İstanbul Dijital Sanat Festivali 2 Mayıs'ta AKM'de

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2-5 Mayıs tarihleri arasında AKM’de gerçekleşecek festival, dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası 50’den fazla sanatçıya ev sahipliği yapacak.

“Search Reality” (Gerçekliği Ara) temasıyla gerçekleştirilecek olan festivalde sanatçılar eserleri ile dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin insan deneyimini nasıl dönüştürdüğünü keşfetmeyi amaçlayacak.

Küratörlüğünü Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan ve Yapay Zeka Avind’in üstlendiği festivalde; Ahmet Zahid Dönmez, Friedemann Banz& Giulia Bowinkel, Jean-Michel Jarre, Emilila Sanchez Chiquetti, Julian Palacios, Karen Vanderborght, Mohsen Hazrati, Ning Tsai, Steven Harmon, Marc Da Costa, Tim Deussen, Bruno Deussen, Zeynep Uzun, Hsin- Chien Huang, Portrait XO, Barış Kabalak, Juan Cortes, Matthew D. Gantt, Holly Herndon& Mathew Dryhurst, Hamza Kırbaş, Memo Akten, Pınar Yoldaş, Riccardo Acciarino, Matthew Neiderhauser, Watanabe Shinichiro, Morita Shuhei, Li Wei, Weng Ming, Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth, Arzu Kaprol, Kerim Dündar, Mauro Martino, Ezra Çetin, Tuba Çetin, Susha, Farhad Farzali, Pietro Dossena, Jakob Kukula, Busrayok, /da, Granul, Fat ve Koi Failure’un eserleri yer alacak.

HERKESE AÇIK VE ÜCRETSİZ!

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerinde yer alacak işitsel ve görsel performansların yanı sıra; Teknolojik Harmoni Çalışması, Dijital Dönüşüm Atölyesi, Makine Estetiği Atölyesi, Geçmişten Günümüze İTÜ Sergisi, Yaratıcı Kodlama Atölyesi, AI Çizgi Anime Atölyesi, FCR Deneyim Atölyesi, Lego Atölyesi, İleri Dönüşüm-Sanat Atölyesi gibi pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Çocuklar tarafından çok sevilen ve büyük ilgi gören Neci’nin Diji Maceraları adlı tiyatro oyunu da bir kez daha sahnede olacak.