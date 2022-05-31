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Haberler Gündem İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama: 31 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek ve elektrikler ne zaman gelecek?
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İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama: 31 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da planlanan elektrik kesintileri ve elektriklerin ne zaman geleceği günlük olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruluyor. İstanbul'da yaşayanlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İşte 31 Mayıs Salı günü AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama sayfası ve telefon numarası...

İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama: 31 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek ve elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda oturan elektrik kesintisi yaşayanlar elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul elektrik tedarik ve dağıtım firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve mahallerde kesinti olacağı ve tahmini olarak elektriklerin ne zaman geleceğini günlük olarak yayınlamaktadır. İşte 31 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

AYEDAŞ VE BEDAŞ TELEFON NUMARASI

İstanbul genelinde yaşanan planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.

31 MAYIS 2022 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 MAYIS 2022 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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