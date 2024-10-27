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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi programı: 28 Ekim Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        28 Ekim elektrik kesintisi programı: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da elektrik kesintilerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan güncel duyurular ardından kesintinin süresi ve hangi saatlerde elektriklerin yeniden sağlanacağı merak konusu oldu. İşte 28 Ekim'de yaşanacak kesintilere dair ayrıntılar ve AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın planladığı elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 23:16 Güncelleme: 27.10.2024 - 23:17
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        28 Ekim Pazartesi İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisi duyuruları yakından takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalar kapsamında gün içinde bazı ilçelerde belirli sürelerde kesinti yaşanacak. Bu kapsamda, kesintinin hangi illeri etkilediği ve saat kaçta sona ereceği sorgulanıyor. İşte 28 Ekim Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 28 Ekim Pazartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir.

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        Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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