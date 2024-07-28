İstanbul Esenler'de hastane yangını: Hastalar tahliye edildi
İstanbul Esenler'de, özel bir hastanede yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.
Giriş: 28.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:34
Esenler'in Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Burada tedavi gören hastalar, önlem olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
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