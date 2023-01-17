İstanbul Film Festivali'nde jüri açıklandı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak

42. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışma filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi. Jüride yönetmen Volkan Güney Eker, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Yorgos Goussis ve fotoğrafçı ve yönetmen Aylin Kızıl yer alacak.

Aylin Kızıl

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenleniyor. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 20.000 TL ile ödüllendirilecek.

Yorgos Goussis

Ulusal Kısa Film Yarışması’na en fazla 20 dakika uzunluğundaki filmler başvurabiliyor. İstanbul Film Festivali başvuruları için son tarih 20 Ocak 2023. Başvuru süreci için ayrıntılı bilgiye ve yönetmeliklere festivalin resmi internet sitesi film.iksv.org'dan ulaşılabilir