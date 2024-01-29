İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jüri açıklandı
43. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Hüseyin Karabey ve sinema yazarı Evrim Kaya yer alacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak
43. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Yarışması filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi. 43. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Hüseyin Karabey ve sinema yazarı Evrim Kaya yer alacak.
Jürinin seçtiği En İyi Belgesel, 30.000 TL ile ödüllendirilecek.