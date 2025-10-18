Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul genelinde 6 ilçede elektrik kesintisi: 19 Ekim 2025 elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 19 Ekim elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da 19 Ekim Pazar günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Böylelikle kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta kesilecek? İşte 19 Ekim 2025 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 23:21 Güncelleme: 18.10.2025 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazar günü İstanbul'da 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da mahalle mahalle hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Peki, 19 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        2

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        İŞTE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
