İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? Bugün lodos var mı? Merak edilen soruların cevabını sizler için haberimizde derledik.

Bilindiği üzere dün İstanbul'da etkili olan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemiş ve maalesef can kayıplarına neden olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4 kişinin ölümüne, 38 kişinin yaralanmasına yol açan fırtına nedeniyle İstanbul'da saat 20.30 itibarıyla 1517 ihbar alındığını; Bursa, Bolu, Tekirdağ ve Yalova'da da ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi 116 olay meydana geldiğini duyurdu. Peki, bugün İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da bugün lodos var mı? İşte meteoroloji tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporu...

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 21°C dolaylarında seyredecek. Havanın megakentte gün içerisinde genellikle parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Öte yandan İstanbul'da bugün de lodos bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 110 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Fırtınanın özellikle saat 12.00 - 18.00 arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

TAM FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.