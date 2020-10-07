Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN DE UYARI GELDİ!

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise uyarısında, “Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları:



8 Ekim Perşembe- Gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.

9 Ekim Cuma- Gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

10 Ekim Cumartesi- Sağanak yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

11 Ekim Pazar- Parçalı bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

MANİSA VE BURSA İÇİN DE UYARILAR GELDİ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Manisa il genelinde yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi istendi. Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre, 08.10.2020 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Manisa merkez ve ilçelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Yapılan açıklamada Perşembe günü başlayacak olan yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak yağışların 9 Ekim Cuma günü öğleden sonraya kadar devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Bursa'nın Harmacık, Karacabey ve Büyükorhan ilçeleri için turuncu, diğer ilçeler için sarı uyarıda bulunduğu açıklamada, "08.10.2020 Perşembe saat 09.00'dan itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2) Trakya Kesimi, İstanbul, Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer verildi.