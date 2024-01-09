Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.736,26 %-1,06
        DOLAR 29,9228 %0,07
        EURO 32,7128 %-0,14
        ALTIN 1.952,38 %0,26
        FAİZ 39,95 %-0,03
        GÜMÜŞ GRAM 22,09 %-0,44
        BITCOIN 46.836,00 %-0,59
        GBP/TRY 38,0223 %-0,30
        EUR/USD 1,0921 %-0,30
        BRENT 77,65 %2,01
        ÇEYREK ALTIN 3.192,14 %0,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı

        İstanbul Havalimanı, yeni yılın ilk haftasında günlük ortalama 1329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:09 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) 1-7 Ocak tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

        Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

        İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1248 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1230 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul havalimanı
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk