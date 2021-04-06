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İstanbul Havalimanı, mart ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, mart ayında gerçekleştirilen 17 bin 407 uçuşla Avrupa'daki rakiplerini geride bıraktı

İstanbul Havalimanı, mart ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
AA

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL),1-31 Mart'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nda 17 bin 407 uçak seferi gerçekleştirildi.

Mart ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olarak belirlenen İstanbul Havalimanı'nı, 14 bin 186 seferle Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında 13 bin 708 seferle Frankfurt, 4. sırasında 12 bin 874 seferle Amsterdam Schiphol, 5. sırasında ise 11 bin 407 uçuşla Madrid Barajas havalimanları yer aldı.

İGA'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mart ayında Avrupa'da lideriz. 1-31 Mart EUROCONTROL verilerine göre, tüm havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Nice emniyetli uçuşlara. İstanbul Havalimanı." ifadeleri kullanıldı.

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