İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yahya Üstün, iptal olan sefer sayısının artmasının beklendiğini açıkladı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı X üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İPTAL SEFERLERDE ARTIŞ BEKLENMEKTEDİR"

Istanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir.

Istanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır.



Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 1, 2023

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