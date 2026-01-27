Habertürk
Habertürk
        İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yolcular şoförü darbedip kaçtı

        İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yolcular şoförü darbedip kaçtı

        İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yolcular, şoförü darbedip aracı çamurlu yola sokarak ücreti ödemeden kaçtı; polis şüphelileri arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:58
        Şoförü darp edip kaçtılar
        İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yolcular şoförü darbedip ücreti ödemeden kaçtı. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan yolcu alan 34 TEZ 51 plakalı taksinin şoförü yolcuların Hacımaşlı Mahallesi'ndeki toplu konut şantiyesine gitmek istemesi üzerine adrese doğru hareket etti. Taksi şoförü mahallenin girişine geldiğinde çamurlu yola girmek istemedi. Bunun üzerine şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yolcular taksi şoförünü darbedip aracı çamurlu yola soktu. Çamurlu zeminde ilerleyen taksi, kısa sürede çamura saplandı. Olayın ardından şoförün takside bulunan panik butonuna basması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ücreti ödemeden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        İBB kreşinde polis inceleme yaptı

        (İHA) Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde, darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince incelemeler yapıldı

        #istanbul havalimanı
        #Taksiciyi darp
        #haberler
