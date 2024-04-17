İstanbul Havalimanı'nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen ve İran'a dönmek istemediği için yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani bir aydır Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'nde kalıyor. Shiva Kaviani'nin Kanada'ya dönmek için yaptığı vize başvurusunun yine reddedildiği öğrenildi.

DHA / Habertürk Giriş: 17.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:56 facebook

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