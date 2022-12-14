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Haberler İş-Yaşam İstanbul İhracatçıları 204 ülkeye ürün sattı
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İstanbul İhracatçıları yılın ilk 11 ayında 10.3 milyar dolarlık ihracat yaptı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk 11 ayında (ocak-kasım), geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 17,4 artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda yaklaşık 10.3 milyar dolar tutarında ihracat yaptı

İstanbul İhracatçıları 204 ülkeye ürün sattı
İstanbul İhracatçıları 204 ülkeye ürün sattı
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AA

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçıları, 11 ayda 204 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 11 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 837 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık ve İsrail’e ihracat yaptı.

İİB tarafından yapılan ihracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri; Rusya’ya gemi, yat ve hizmetleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; İsrail’e ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

EN FAZLA İHRACAT ORTADOĞU ÜLKELERİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ülke grupları baz alındığında İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 2,1 milyar dolar ile Ortadoğu ülkeleri oldu. Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,8 arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, kasım ayında ise 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, kasım ayında en fazla ihracatı Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’ya gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 oranında artış ile 3,7 milyar dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yüzde 22 oranında artış ile 2,9 milyar dolar ihracat yaptı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 1,2 milyar dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yüzde 40,4 oranında artış ile 1,1 milyar dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 562,3 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 17,7 oranında artış ile 404 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 208 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

'14 GENEL SEKRETERLİK ARASINDA İHRACATINI EN YÜKSEK ORANLI ARTIRAN 3. GENEL SEKRETERLİK OLDUK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatörü Başkanı Müjdat Sezer, "Yılın ilk 11 ayında, ihracatta yakaladığı artış ivmesini istikrarlı bir şekilde sürdüren İİB, 14 genel sekreterlik arasında ihracatını en yüksek oranlı artıran üçüncü genel sekreterlik oldu. Yılın bitmesine sayılı günler kala, 2022 yılını ihracat artışı ile kapatacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Yılın bitmesine sayılı günler kala, 2022 yılını ihracat artışı ile kapatacağımızı rahatlıkla söyleyebildiğini belirten Sezer, "Bununla birlikte, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile yoğun ve başarılı bir ay geçirdik. Birliklerimiz; dünyanın önde gelen şekerleme ve atıştırmalık ürünler fuarı ISM Middle East 2022, Israfood Tel Aviv Fuarı ve Helal Expo Fuarı’na info stant ile katılarak, sektörlerini başarılı bir şekilde temsil etti. Avrupa’nın en büyük fuarlarından All4Pack 2022 Fuarı’na Türkiye milli katılımını düzenledik. Özel nitelikli alım heyeti programı kapsamında Hindistan’dan gelen Reliance Retail Ltd firmasının temsilcileri; İstanbul, İzmir ve Mersin’deki ihracatçı firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi" değerlendirmesini yaptı.

İleriki dönem hedeflerinin başında Avrupa Birliği ülkeleri geldiğini söyleyen Sezer, "Kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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