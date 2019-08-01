İstanbul-İzmir Otoyolu ne zaman açılacak? sorusu İstanbul ve İzmir arasında yolculuk yapan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili müjdeli haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan geldi. Bakan Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihini duyurdu. İstanbul-İzmir Otoyolu'na dair detaylar haberimizde.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını ifade ederek, köprünün İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttığını bildirdi. Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açıldığını anlatan Turhan, 4 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacağı müjdesini verdi.

İSTANBUL - İZMİR ARASI 3,5 SAAT OLACAK

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.