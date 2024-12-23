HİTİT ÜNİVERSİTESİ

1. Hitit Üniversitesi, farklı akademik birimlerde görevlendirilmek üzere 32 doktor öğretim üyesi alımı ve 27 profesör ve doçent öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü başladı ve 6 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Profesör ve doçent öğretim üyesi alımı için Adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (https://ubys.hitit.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

2. Hitit Üniversitesi, ayrıca farklı fakültelerde görevlendirilmek üzere 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi alımı yapacak.

Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tradresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacak.