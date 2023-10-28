Haberler Gündem BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI? 28 Ekim 2023 İstanbul Büyük Filistin Mitingi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Büyük Filistin Mitingi nedeniyle 28 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle 28 Ekim Cumartesi günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile Büyük Filistin Mitingi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar netlik kazandı. İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:38 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







İstanbul trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar, 28 Ekim'de düzenlenecek Büyük Filistin Mitingi öncesinde araştırılmaya başlandı. Saat 15:00 itibarıyla Atatürk Havalima'nında gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyük Filistin Mitingi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılıyor. İstanbul Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan İstanbul Büyük Filistin Mitingi nedeniyle saat 07:00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahları...

2 Şurada Paylaş!







BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR! 28 Ekim Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan Büyük Filistin Mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacaktır.

3 Şurada Paylaş!







28 EKİM 2023 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR LİSTESİ Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekildedir: Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi Ayrımı trafiğe kapatılacaktır. Atatürk Havalimanı B Kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatılacaktır. Atatürk Havalimanı B Kapısı Önü Varyant Üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip Ayrımları / C Kapısı ayrımlarından itibaren Thy Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı İle Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine Bağlanan Tali Yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü Girişleri trafiğe kapatılacaktır. Millet Bahçesi İçerisinde Bulunan Tüm Yollar Ve Yeşilköy Caddesinden Millet Bahçesine Bağlantı Yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. 28 Ekim Cumartesi Günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi belirlendi.

Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet