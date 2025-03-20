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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul kapalı yollar listesi: Valilik duyurdu! Hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

        İstanbul kapalı yollar listesi: Valilik duyurdu! Hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

        İstanbul Valiliği tarafından trafiğe kapalı yollar listesi duyuruldu. 20 Mart Perşembe günü yola çıkacak olan vatandaşlar alternatif güzergahları merak ediyor. 20 Mart İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi şöyle olacak;

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:31
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        İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltıların ardından il genelinde 4 gün boyunca gösteri yasağı ilan etti. Bu kapsamda bu sabah itibarıyla birçok yol trafiğe kapatıldı. Metro seferlerinin bazıları durduruldu. Peki, hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

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        HANGİ YOLLAR KAPALI?

        İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada,"Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.

        5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır. Bu kararlar kapsamında;

        -19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

        -M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

        Kararı alınmıştır.

        Öte yandan, aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır

        19.03.2025 GÜNÜ SAAT 06.00 İTİBARİYLE KAPANACAK YOLLAR

        1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),

        2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

        3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar

        4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

        5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar

        6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

        7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

        8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

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        ALTERNATİF YOLLAR

        1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

        2- 2- Atatürk Bulvarı

        3- 3- Fevzi Paşa Caddesi

        4- 4- D-100

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