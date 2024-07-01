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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Yalvaç Ural

        İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Yalvaç Ural

        2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı, usta kalem Yalvaç Ural olacak. Kitap fuarının bu seneki ana teması ise "Çocukluk Şenliktir!" olarak belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:39
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        Kitap Fuarı'nın onur yazarı Yalvaç Ural
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        2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getirecek. Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevleri, ünlü yazarlar ve okurlar buluşacak. Yüzlerce kültür etkinliği ve imza günü ile kitapseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

        Onur yazarı, Yalvaç Ural olacak

        Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “ Onur Yazarı” olarak belirlendi.

        Yalvaç Ural'ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Tüyap tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanıyor.

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        Fuarın ana teması, “Çocukluk Şenliktir!” olarak belirlendi

        Yalvaç Ural'ın eserlerinden de ilham alarak, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkan tanıyacak faaliyetler de yer alacak.

        Her sene olduğu gibi kitapseverlerden büyük ilgi bekleniyor

        Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar; hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 10 Kasım 2024 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgiye www.istanbulkitapfuari.com adresinden erişilebilecek.

        Yalvaç Ural Hakkında:

        1945 yılında Konya’da doğan Yalvaç Ural, çocuk ve gençlik edebiyatının en önemli isimlerinden biridir. 50 yılı aşkın süredir yazdığı eserlerle nesilleri büyüten Ural, masal, öykü, deneme ve şiir gibi birçok türde 100’ün üzerinde eseri kaleme almıştır. Ural’ın yurt içinden ve yurt dışından pek çok ödülü bulunmaktadır. Kitapları Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Arnavutça, Makedonca, Çingenece (Üsküp), Macarca, Rusça, Farsça, Arapça, Hollandaca ve Korece’ye çevrilen Ural’ın bir hikâyesi de Japonya’da lise ders kitabına alındı. Oxford University Press’in 1992 yılından beri ortaöğretimde 2 kitabında ve lisede okutulan bir antolojisinde öyküleriyle yer aldı.

        Ural, 2001 yılında “Uluslararası Şiir Festivali”nin milenyuma rastlayan 32. kutlamasında 5. Uluslararası Şiir Festivali’nde “Armonikanın Şairi”, “Dünya Çocuk Şiirinin Şampiyonu” olarak adlandırıldı. Festivalin internetteki sitesinde ünlü yazar ve eleştirmen Dick Koopman, Yalvaç Ural’dan “yetişkin şiirinin lirik şairi, çocuk edebiyatının şampiyonu, armonikanın şairi, kitapları pek çok dile çevrilen yazar” diye söz etti.

        Edebiyatımızın usta isimlerinden Yaşar Kemal, Yalvaç Ural’dan “bizim ülkemizde kendini çocuklara adamış soylu bir sanatçıdır” diye bahsederken, Aziz Nesin ise “Yalvaç Ural, benim büyümeyen çocukluğumun şairidir” demiştir.

        Ödülleri:

        2. Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı Şiir Birincilik Ödülü, 1979

        Milliyet Sanat Dergisi Oyun Yarışması Ödülü, 1980

        Türk Yunan Dostluğu Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü Yarışması, Şiir Başarı Ödülü, 1983

        Türk ve dünya çocuk edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı çocuklardan oluşan seçici kurul tarafından “L’Ordre Du Sourire - Polonya Uluslararası Gülümseme Nişanı ve Turecki Kawaler- Şövalyelik Ödülü, 1986”

        TRT Yılın En İyi Çocuk Yazarı Ödülü, 1986

        Çocuk Vakfı Ödülü, 1992

        Ankara Üniversitesi Onur Plaketi, 1996

        TÖMER Yılın En İyi On Yazarı Ödülü, 1996

        Kosova – Yılın Yazarı Ödülü, 2003

        Ülkemiz kültürüne katkılarından dolayı, Doğuş Üniversitesi Onur Ödülü, 2012

        Dil Derneği, Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, 2017

        Oğuz Tansel Çocuk Yazını Araştırma Ödülü, 2017

        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Hizmet Ödülü, 2020

        EÇEV Muzaffer İzgü – Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Emek Verenler Ödülleri, 2021

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        #İstanbul Kitap Fuarı
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