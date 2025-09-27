Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 ilde gerçekleştiriliyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sıradaki durağı ise İstanbul oldu. Megakentin ev sahipliğini yaptığı festival, 27 Eylül itibarıyla başladı. İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında toplam 730 etkinlikle şehri kültür ve sanatla buluşturuyor. Dokuz gün sürecek festivalde müzikten tiyatroya, edebiyattan dijital sanata, sergilerden konserlere kadar birçok alanda etkinlikler yer alıyor. İşte 2025 İstanbul Kültür Yolu Festivali etkinlik takvimi…