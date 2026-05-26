        İstanbul kurbanlık fiyatları 2026: Canlı büyükbaş, küçükbaş fiyatı ne kadar?

        Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, güncel fiyat listesini araştırmaya yöneldi. Özellikle canlı hayvan kilogram fiyatları ile koyun, koç, dana ve sığır fiyatları en çok aratılan konular arasında yer alıyor. İlçelere göre değişiklik gösterebilen kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, kilosu ve bakım durumuna göre farklılık gösteriyor. "İstanbul kurbanlık fiyatları 2026 ne kadar oldu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte İstanbul koyun, koç, dana, sığır kurbanlık fiyatları listesi...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:31 Güncelleme:
        Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’da kurbanlık satış alanlarında yoğunluk artarken, gözler 2026 yılı güncel kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan almak isteyenler özellikle canlı kilo fiyatlarını ve hisse ücretlerini araştırıyor. Koyun, koç, dana ve sığır fiyatları; hayvanın ağırlığı, cinsi ve satış bölgesine göre değişiklik gösterirken, internet üzerinde “İstanbul kurbanlık fiyatları kaç TL?” sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte 2026 İstanbul kurbanlık fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar...

        2026 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları şehir ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyat aralıkları şu şekilde:

        Dana fiyatları: 140 bin TL – 260 bin TL

        Tosun fiyatları: 180 bin TL – 320 bin TL

        Büyükbaş hisse fiyatları: 22 bin TL – 45 bin TL

        KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026

        Küçükbaş kurbanlık fiyatları da bölgelere göre farklılık gösteriyor. Koyun ve keçi fiyatlarında canlı kilo artışları dikkat çekiyor.

        Koyun fiyatları: 18 bin TL – 35 bin TL

        Koç fiyatları: 25 bin TL – 45 bin TL

        Keçi fiyatları: 20 bin TL – 32 bin TL

        CANLI KİLO FİYATI KAÇ TL OLDU?

        2026 yılı itibarıyla canlı kurbanlık kilogram fiyatları da netleşmeye başladı. Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama fiyatlar şu şekilde:

        Büyükbaş canlı kilo fiyatı: 320 TL – 430 TL

        Küçükbaş canlı kilo fiyatı 300 TL – 400 TL

        İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI 2026

        Bazı büyükşehirlerde öne çıkan ortalama kurbanlık fiyatları şu şekilde:

        İstanbul: Büyükbaş hisse 30-45 bin TL

        Ankara: Büyükbaş hisse 28-40 bin TL

        İzmir: Büyükbaş hisse 30-42 bin TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
