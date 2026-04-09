İstanbul Levent'teki çatışmaya ilişkin gözaltı sayısı 13'e yükseldi
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin yaralı olan 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi
Giriş: 09.04.2026 - 14:02
Beşiktaş'ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor.
İHA'nın haberine göre Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı.
Şüphelinin Kocaeli’de yakalandığı öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya, 1'inin Kocaeli'de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedilmişti.
