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İstanbul Maltepe'de alev alev yanan minübüs kullanılamaz hale geldi

Maltepe'de akşam saatlerinde içinde yolcusu bulunan hatlı minibüs seyir halinde ilerlediği sırada bir anda yanmaya başladı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

İstanbul Maltepe'de alev alev yanan minübüs kullanılamaz hale geldi
DHA

Maltepe İdealtepe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen Fındıklı Maltepe hattında çalışan Sergen Baştan yönetimindeki minibüste saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 5 yolcusu bulunan minibüs, İdealtepe'ye geldiğinde bir anda alev aldı.


Yolcular kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Maltepe istikameti trafiğe kapatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yanan minibüsü ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonu kameralarına kaydetti. Minibüs sürücüsü, Sergen Baştan “Bir anda kendi kendine motor alev aldı. Atladık aşağı çıktık" dedi.

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