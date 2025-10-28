Asya ile Avrupa’yı adımlarla birleştiren İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez koşulacak. Dünyanın en önemli şehir maratonları arasında yer alan dev organizasyon, hem profesyonel atletleri hem de binlerce amatör katılımcıyı aynı heyecanda buluşturacak. Geri sayımın başladığı maraton öncesinde, koşunun tarihi, parkur güzergâhı ve kapalı yollar belli oldu. İşte 2025 İstanbul Maratonu hakkında tüm ayrıntılar...