İstanbul'un eski ve merkezi ilçelerinde ağırlıklı olarak kiracalar ikamet ederken, Çatalca gibi merkeze uzak bölgelerde ise hanelerin kendi evlerinde oturduğu tespit edildi. İstanbul Avrupa yakasında 4.5 milyon aboneye elektrik perakende satışı yapan CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'ndaki veriler incelendiğinde Şişli, beyoğlu ve Beşiktaş'ta kiracılar, Çatalca'da ev sahipleri oturduğu dikkat çekiyor.

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, İstanbul Avrupa yakasındaki elektrik aboneliklerine bakıldığında yüzde 53,46'sının ev sahiplerinde olduğu görüldü. En çok kiracı abonenin olduğu ilçe yüzde 62 ile Şişli, yüzde 58 ile Beyoğlu ve yüzde 57 ile Beşiktaş. Bu ilçeler aynı zamanda, İstanbul'da konut metrekare fiyatlarının da en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Ev sahibi abonelerin en fazla olduğu ilçe ise yüzde 71 ile Çatalca, yüzde 69 ile Arnavutköy ve yüzde 64 ile Sultangazi.

'ABONELİK KENDİ ADINIZA OLMALI'

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Avrupa yakasında 600 bin hanede yaşayanların aboneliklerinin kendi üzerlerinde olmadığını söyledi. Bunun suç olduğunu ve ileride mağduriyet yaşanmasına neden olabileceğini söyleyen Bakal, vatandaşların online başvuru ile aboneliklerini kendi üzerlerine alabileceklerini dile getirdi.



'MALİYETLER CİDDİ ORANDA ARTTI'

Şirketin ayda 3.7 milyon adet fatura kestiğini, 3.2 milyon abonenin de faturalarını düzenli ödediğini aktaran Bakal, aylık yaklaşık 90 bin abonenin elektiriğinin kesildiğini bildirdi. Bakal, aylık 850 milyon liralık fatura tahsilatı yaptıklarını kaydederek, kaçak yapıların kayıt altına alındığı imar barışı uygulamasının da etkisiyle yılın ikinci yarısında daha yoğun bir abonelik hareketliliği beklendiğini sözlerine ekledi. Elektrik fiyatlarına yapılan zammı da değerlendiren Halit Bakal, "enerji üretim maliyetleri ciddi oranda arttı. Bu zammı uzun zamandır bekliyorduk" diye konuştu

70 BİN DAİRENİN KAPISI İLK KEZ AÇILDI

Avrupa yakasındaki taşınma hareketlerinin de izlendiği raporda, 2018'in ilk 6 ayında toplam 272 binden fazla taşınma gerçekleştiği tespit edildi. 201 bin 554’ü ikinci el gayrimenkullerde yaşanırken ilk yarıda 70 bin 520 gayrimenkulün kapısı da ilk kez açıldı. Bu durumda her gün ortalama 392 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı.

DÖNÜŞÜM İÇİN 11 BİN TAHLİYE

2018 yılının ilk altı ayında kentsel dönüşüm nedeniyle 11 bin 217 abone, tahliye talebinde bulundu. Kentsel dönüşümde Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Küçükçekmece öne çıktı. Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2018’in ilk yarısında tahliye edilen 11 bin 217 aboneliğin 6 bin 799’u mesken, 4 bin 393’ü ticarethane, 25’i ise sanayi tesisi oldu.

SURİYELİLER İLK SIRADA

Bu yıl turizm sektöründe yaşanan hareket, İstanbul Avrupa yakasında yabancı abone sayısında da kendini gösterdi. 2017 yılının ilk altı ayında 20 bin yabancı abone kayıt yaptırmıştı. Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde 16,4’lük artışla 23 bin 350’ye ulaştı. 155 ülke vatandaşına hizmet verdiklerini aktaran Halit Bakal, en çok yabancı abonenin Sureyeliler olduğunu söyledi. Bakal, toplam 60 bin yabancı abonenin 30 binin Suriyeli olduğunu dile getirdi.

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