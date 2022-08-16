İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon başlatıldı.

14 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA

DHA'da yer alan habere göre örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında beyanlar bulunan, gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları kullanarak iletişime geçtikleri tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 6 adreste olmak üzere toplam 3 ilde, operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.