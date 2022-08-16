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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul merkezli toplam 3 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttükleri belirtilen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon başlatıldı.

14 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA

DHA'da yer alan habere göre örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında beyanlar bulunan, gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları kullanarak iletişime geçtikleri tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 6 adreste olmak üzere toplam 3 ilde, operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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