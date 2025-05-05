Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'de 'Shodo' atölyesi

        İstanbul Modern'de 'Shodo' atölyesi

        İstanbul Modern, büyük ilgi gören "Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında" sergisinin ikinci kamusal etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 10 Mayıs Cumartesi günü, Shodo sanatçısı Hiroyuki Takahashi, iki seanslık atölye çalışmasıyla katılımcılara Japon kaligrafisinin inceliklerini aktaracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 00:04 Güncelleme: 05.05.2025 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Modern'de 'Shodo' atölyesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü kapsamında, Japan Foundation ortaklığı, Japonya Büyükelçiliği ile Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ve Arnica’nın desteğiyle gerçekleştirilen “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinin ikinci etkinliği, “Müzede Japon Sanatı: Shodo Atölyeleri” adını taşıyor.

        Hiroyuki Takahashi’nin düzenleyeceği Shodo atölyelerinde katılımcılar Japonca “yazının yolu” anlamına gelen bu kaligrafi sanatının temel tekniklerini öğrenirken, aynı zamanda ardındaki felsefeyi yakından deneyimleme imkânı bulacak.

        1947 yılında Japonya’nın Tochigi kentinde doğan Hiroyuki Takahashi, geleneksel Japon kaligrafisinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Chiharu Shiota’nın “Dünyalar Arasında” başlıklı sergisi, 25 Ocak 2026 tarihine kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

        REKLAM

        Müzede Japon Sanatı: Shodo Atölyeleri

        Tarih: 10 Mayıs 2025, Cumartesi

        Program:

        11.00–13.00 Shodo Atölyesi (Seans 1)

        14.00–16.00 Shodo Atölyesi (Seans 2)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #Shodo
        #Hiroyuki Takahashi
        #müze
        #sergi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri