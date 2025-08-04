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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İstanbul Modern'de 'Yaz Sanat Okulu'

        İstanbul Modern'de 'Yaz Sanat Okulu'

        İstanbul Modern, yaz tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu bir eğitim programına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. 7–10 yaş arası çocuklar için hazırlanan "Yaz Sanat Okulu", 29 Ağustos 2025'e kadar devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 13:36 Güncelleme: 04.08.2025 - 13:36
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        İstanbul Modern'de 'Yaz Sanat Okulu'
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        Çocuklar, müze eğitimcileri eşliğinde İstanbul Modern’in koleksiyon sergisinde yer alan yapıtları inceliyor, sanat tarihine dair bilgiler ediniyor ve atölye çalışmalarında kendi sanatsal üretimlerini gerçekleştiriyor.

        29 Ağustos'a kadar devam edecek olan Yaz Sanat Okulu, sanatın farklı kavramlarına ve tekniklerine odaklanarak, çocuklara genç yaşta müze eğitmenleri eşliğinde sanatı yorumladıkları ve kendi sanat çalışmalarını ürettikleri atölyelere katılma olanağını tanıyor. Her bir atölye, müzenin koleksiyon sergisinde bulunan çeşitli yapıtları incelemeyle başlıyor. Sonrasında, çocuklar sanat tarihinden ilham verici örnekleri keşfediyor ve sanat çalışmalarını üreterek programı tamamlıyor.

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        İstanbul Modern’in Yaz Sanat Okulu’nda, Monokrom Resimler, Baskı Resim, İmgelerle Otoportreler, Harflerden Resme, Soyut Heykeller, Lirik mi Geometrik mi, Benim Manzaram ve Kentin Kolajları başlıklı 8 farklı atölye yer alıyor.

        Atölyeler yaz boyunca, pazartesi günleri hariç hafta içi her gün düzenleniyor. Katılımcılar, istedikleri tarihlerde bir ya da birden fazla atölyeye kayıt yaptırabiliyor. Sekiz atölyeden en az dördüne katılanlara, İstanbul Modern tarafından “Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi” veriliyor.

        Atölye çalışmaları, sabah ve öğle olarak iki oturuma ayrılıyor. Sabah atölyeleri 10.30-12.30, öğle atölyeleri ise 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.

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        #İstanbul Modern
        #yaz okulu
        #çocuk
        #müze
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