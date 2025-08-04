İstanbul Modern'de 'Yaz Sanat Okulu'

Çocuklar, müze eğitimcileri eşliğinde İstanbul Modern’in koleksiyon sergisinde yer alan yapıtları inceliyor, sanat tarihine dair bilgiler ediniyor ve atölye çalışmalarında kendi sanatsal üretimlerini gerçekleştiriyor.

29 Ağustos'a kadar devam edecek olan Yaz Sanat Okulu, sanatın farklı kavramlarına ve tekniklerine odaklanarak, çocuklara genç yaşta müze eğitmenleri eşliğinde sanatı yorumladıkları ve kendi sanat çalışmalarını ürettikleri atölyelere katılma olanağını tanıyor. Her bir atölye, müzenin koleksiyon sergisinde bulunan çeşitli yapıtları incelemeyle başlıyor. Sonrasında, çocuklar sanat tarihinden ilham verici örnekleri keşfediyor ve sanat çalışmalarını üreterek programı tamamlıyor.

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İstanbul Modern’in Yaz Sanat Okulu’nda, Monokrom Resimler, Baskı Resim, İmgelerle Otoportreler, Harflerden Resme, Soyut Heykeller, Lirik mi Geometrik mi, Benim Manzaram ve Kentin Kolajları başlıklı 8 farklı atölye yer alıyor.

Atölyeler yaz boyunca, pazartesi günleri hariç hafta içi her gün düzenleniyor. Katılımcılar, istedikleri tarihlerde bir ya da birden fazla atölyeye kayıt yaptırabiliyor. Sekiz atölyeden en az dördüne katılanlara, İstanbul Modern tarafından “Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi” veriliyor.