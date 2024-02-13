İstanbul Müzik Festivali'nin bu yıl ki teması 'Kökler'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere klasik müziğin yıldızlarıyla dolu bir program sunmaya hazırlanıyor.

Açılış konserinde Ilyun Burkev İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alacak.

Festival, İstanbul’un en özel konser mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak. Festivalde Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu, Borusan Quartet gibi önemli toplulukların yanı sıra Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, István Várdai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristóf Baráti, Roby Lakatos gibi solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde sanatçı izleyicilerle buluşacak.

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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi olan üç eser de dahil olmak üzere dört eserin dünya prömiyeri, iki eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek.

Şirin Pancaroğlu

Bu yılın teması Kökler, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılına odaklanarak, müzik aracılığıyla bu coğrafyanın kültürel ve tarihi öykülerini aktarmayı hedefliyor. Festival, Macaristan ve Hollanda ile ilişkilerin 100. yılının kutlanacağı Kültür Yılları etkinliklerine de evsahipliği yapacak. Klasik müziği farklı türlerle bir araya getiren özel projeler de içeren programda her yıl olduğu gibi klasik müzik dünyasının yıldız solistleri ve prestijli orkestralar yer alacak.

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Cem Mansur

52. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, ülkemizin yanı sıra Avrupa ve İngiltere’de sürdürdüğü yoğun kariyeri, kurduğu orkestralar ve gençlere yarattığı imkânlarla 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur’a sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Amerika’nın yaşayan en büyük bestecileri arasında gösterilen Steve Reich’a verilecek.

Burak Özdemir

TSKB’nin desteğiyle sürdürülen Yarının Kadın Yıldızları serisi, bu yıl da genç kadın müzisyenlere eğitim ve performans fırsatları sunarak, onları başarılı kadın sanatçılarla bir araya getirerek festivalde gençlere özel bir platform sağlamaya devam edecek. Gençler tarafından gençler için başlatılan Disko Klasik de bu yıl festival programında yer alacak.

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Duo KarolinaIwo

Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Yeniköy olacak. Meke’nin gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek rota Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde başlayacak, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi’nin ardından Palais Yeniköy’de son bulacak.

Festivalin Mercedes-Benz sponsorluğunda gerçekleştirilen ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri bu sene de müzikseverleri, aileleri ve çocukları parklara davet edecek. Konsere Doğru Konuşmaları farklı disiplinlerden konuşmacıları, konserlerin teması ve sanatçıların hayatlarına değinilecek sohbetlerde izleyicilerle bir araya getirecek.

Festival Strings Lucerne

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini ücretsiz olarak takip edebilecek. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçen Eczacıbaşı Genç Bilet projesi bu yıl da devam edecek.

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İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalle ilgili olarak, “İstanbul’un en özel konser mekânlarında dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri dinleyeceğimiz bu festivalde, izleyicilerimize dört dünya, iki Türkiye prömiyeri sunacağız. Festivale özel, tekrarı olmayacak konserler, belki ilk kez dinleme fırsatı bulacağımız genç yetenekler ve klasik müziği farklı türlerle birleştiren projeler de bu yılın programında bizleri bekliyor. İKSV'nin ve festivalin ilk günden bu yana destekçisi olan ve festivalimizin başarısında önemli bir rol oynayan değerli festival sponsorumuz Borusan Holding’e devam eden destekleri için teşekkür ediyor ve 80. yıllarını en iyi dileklerimle kutluyorum. Yetenekleri ve yaratıcılıklarıyla festival izleyicilerine yepyeni keşifler sunan besteci ve müzisyenlere, kaynaklarını sanatı desteklemeye adayan tüm destekçilerimize ve festivale emek veren herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi ise “Bu yıl, İstanbul Müzik Festivali’nin 52., bizim 80. yılımız. Kuruluşundan beri bu festivale destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Kültür ve sanatın hep varolduğu bir toprakta köklenmenin değerli ve önemli olduğuna inanıyoruz,” dedi.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “52. İstanbul Müzik Festivali’ni yine büyük bir mutlulukla karşılarken bu yıl da hem festival hem de gösteri sponsoru olarak İstanbul Müzik Festivali’nin parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu sene ayrıca Borusan Grubu’nun 80. yılını kutluyoruz. Güçlü bir Grup olarak 80 yıldır ülkemize değer katarken faydayı, sürdürülebilirliği, insanı merkezimizde konumlandırıyoruz. İlk notadan beri destekçisi olduğumuz ve bir İstanbul klasiği olan İstanbul Müzik Festivali için büyük heyecan duyuyor, tüm sanatçılara ve sanatseverlere keyifli bir festival dönemi diliyorum,” dedi.

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Efruz Çakırkaya

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise, “İstanbul Müzik Festivali’ni ‘Kökler’ teması üzerinden kurguladık. Yaşadığımız bu coğrafyadaki kültür ve tarihi festival programında müzikle aktarmayı hayal ettik. Paylaştığımız acılar ve sevinçlerle birbirimize köklerimizden bağlılığımızı müziğin evrensel diliyle anımsayalım istedik. Kapalıçarşı'dan St. Antuan Kilisesi'ne, Fransız Sarayı'ndan İstanbul Modern Müzesi ve Deniz Müzesi'ne uzanacak festival mekânları, izleyicilerimizi şehrimizin ve topraklarımızın zengin müzik tarihinde unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Şehrimizin parklarında 7’den 70’e her yaştan müziksevere hitap eden ücretsiz konserler, çocuk ve aile etkinlikleri ile atölyeler de sunacağız,” dedi.

MAZE Voices

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Festival mekânları

Festival konserleri 17 farklı mekânda düzenlenecek: Atatürk Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi, Babylon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Deniz Müzesi, Fenerbahçe Parkı, Four Seasons Bosphorus Atik Pasha Terası, Fransız Sarayı, İstanbul Modern Sanat Müzesi, İş Kuleleri Salonu, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kapalıçarşı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Sent Antuan Kilisesi, Yeniköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Yıldız Parkı.

Festival biletleri 20 Şubat Salı günü satışta

Lale Kart üyeleri için öncelikli satışlar: 15 Şubat Perşembe-19 Şubat Pazartesi Genel satış: 20 Şubat Salı 10.30

Festival biletleri avantajlı dönem fiyatlarıyla passo.com.tr , Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabilir.

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Martynas Levickis

İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı desteğiyle festivalde öğrenciler için sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet 20 TL üzerinden satışa sunulacak.

52.İstanbul Müzik Festivali programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org

52. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ KONSERLERİ

AÇILIŞ KONSERİ: İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI & İLYUN BÜRKEV

21 Mayıs Salı, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

MANTOVA ODA ORKESTRASI & KRISTÓF BARÁTI

22 Mayıs Çarşamba, 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

DİSKO KLASİK

24 Mayıs Cuma, 21.00, Babylon

HAFTA SONU KLASİKLERİ – I

25 Mayıs Cumartesi, 18.30, Fenerbahçe Parkı

KÖKLERE SEYİR: İSTANBUL’UN SESLERİ

26 Mayıs Pazar, Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi

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Roby Lakatos Ensemble

FESTİVAL BULUŞMASI: ROBY LAKATOS ENSEMBLE & HAKAN GÜNGÖR

27 Mayıs Pazartesi, 21.00, Four Seasons Hotel Bosphorus, Atik Pasha Terası

YARININ KADIN YILDIZLARI: GENÇ KADIN MÜZİSYENLER DESTEK FONU

28 Mayıs Salı, 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ: KASHIMOTO & BERTHAUD & PLESSER & LE SAGE

29 Mayıs Çarşamba, 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

BENJAMIN APPL & MARTYNAS LEVICKIS: “VİYANA – PARİS – BERLİN – NEW YORK”

30 Mayıs Perşembe, 20.00, Sent Antuan Kilisesi

FESTIVAL STRINGS LUCERNE & MARIA JOÃO PIRES

31 Mayıs Cuma, 20.00, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

MÜZİK ROTASI

1 Haziran Cumartesi, 12.00 & 13.20, Yeniköy

Khatia Buniatishvili

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KHATIA BUNIATISHVILI: “LABYRINTH”

1 Haziran Cumartesi, 20.00, İş Kuleleri Salonu

HAFTA SONU KLASİKLERİ – II

2 Haziran Pazar, 17.00, Yıldız Parkı

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI’NDAN MOZART REQUIEM

2 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

BUDAPEŞTE FESTİVAL ORKESTRASI & IVÁN FISCHER & FRANCESCO PIEMONTESI

3 Haziran Pazartesi, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Sonny Troupe

GİZLİ BAĞLAR

5 Haziran Çarşamba, 21.00, Fransız Sarayı

FRANZ LISZT ODA ORKESTRASI & ISTVÁN VÁRDAI & GÜLSİN ONAY

6 Haziran Perşembe, 20.00, İş Kuleleri Salonu

BİR PRÖMİYER GECESİ: BORUSAN QUARTET & SYNERGY VOCALS

8 Haziran Cumartesi, 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

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TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & EDGAR MOREAU

9 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Alexandre Castro-Balbi

MÜZEDE BİR AKŞAM: CAN ÇAKMUR & ALEXANDRE CASTRO-BALBI

10 Haziran Pazartesi, 20.00, İstanbul Modern Sanat Müzesi

KÖKLER

11 Haziran Salı, 20.00, Deniz Müzesi

LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN & ASYA FATEYEVA: “ABBA DANCING QUEEN”

12 Haziran Çarşamba, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu