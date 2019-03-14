İstanbul Okan Üniversitesi’nin 26 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen Okan’da Yılın En’leri 2018 Ödül töreni üniversitenin Tuzla Kampüsü’ndeki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.
14 kategori ve 4 özel ödülün sahiplerini bulduğu organizasyonda Bekir Okan Özel Ödülü Oktay Kaynarca’ya, En İyi Yönetmen Ödülü Osman Sınav’a, Meslekte 50. Yıl Ödülü Cihat Tamer’e takdim edildi.
OKTAY KAYNARCA: ŞANS HAZIRLIKLILARI SEVER
“Muhteşem bir okulda okuyorsunuz, çok şanslısınız. Lütfen bu şansı doğru kullanın” diyen Oktay Kaynarca “Düstur edindiğim şeyleri siz gençlerle de paylaşmak istiyorum. Şans, hazırlıklıları sever. Eğer gerçekten başarıya ulaşmak istiyorsanız iki yol var. İlki ya hiç kimsenin yapmadığını yapacaksınız ya da herkesin yaptığından daha iyi yapacaksınız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
OSMAN SINAV: YÖNETMENLİK TANRISAL BİR HEYECAN YAŞATIYOR
“Sen Anlat Karadeniz”in usta yönetmeni Osman Sınav ödülünü Yeşilçam’ın efsanesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Ediz Hun’dan aldı. Sınav yönetmenliğin kendisine tanrısal bir heyecan yaşattığını söylerken 26 bin öğrencinin oyuyla En İyi Yönetmen seçilmenin heyecanın da bu heyecandan aşağı kalmadığını anlattı.
Cihat Tamer ödül konuşmasında mesleğinde 56 yılı geride bıraktığını söyledi. “Sinema, tiyatro ve dizilerdeki rollerimden ötürü defalarca ödül aldım ancak bu kadar güzel bir eğitim kurumundan hiç ödül almamıştım. Bu ödülün yeri bambaşka.”
Törende En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü’nü kucaklayan isim Simge Sağın oldu. Sağın böyle güzel bir üniversitede okuyan, aydın öğrencilerden ödül almanın büyük onur olduğunu ifade etti. Murat Dalkılıç ise En İyi Erkek Şarkıcı Ödülü’ne layık görüldü. Dalkılıç meslekte 10. yılı geride bıraktığını söyledi ve “Her ödül beni hala daha çok heyecanlandırıyor” dedi.
"BEN BU ÜLKEYE YABANCI OLARAK GELDİM AMA SİZ BANA KALBİNİZİ AÇTINIZ"
Türkiye’de Yılın Yabancı Oyuncusu seçilen Jessica May ise Türkiye’yi ikinci vatanı olarak gördüğünü anlattı: “Sizinle Türkçe konuşabilmek beni çok mutlu ediyor. Ben bu ülkeye yabancı olarak geldim ama siz bana kalbinizi açtınız.”
"CLOSER BİZE TEKRAR, ‘BAŞARI KONFORU SEVMEZ’ LAFINI HATIRLATTI"
“Yılın En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü”nü Closer adına alan Cansel Elçin Closer hakkında “Başarı konforu sevmiyor sözünü bu oyunu oynarken tekrar hatırladık. Tiyatro gerçekten çok zorlu bir yol. Sizin gibi genç ve farklı bakış açısı olanlardan bu ödülü almak eşsiz bir duygu” dedi.
Yılın En İyi Dizi Ödülü “Erkenci Kuş”un oldu. Ödülü, dizi oyuncuları Birand Tunca ve Sibel Şişman birlikte aldı. Şişman “Ne mutlu ki yüksek enerji ile çektiğimiz dizimizin bu enerjisini size de yansıtabilmişiz” dedi.
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne Show TV Magazin Müdürü Ömür Sabuncuoğlu layık görüldü. Türkiye’nin önde gelen sanatçı ve gazetecilerinin kaleme aldığı öykülerden ve şiirden oluşan “Onlar’ın Öyküsü” projesi ile ödülü alan Sabuncuoğlu Türkiye’de 600 bin kız çocuğunun maddi imkansızlıklardan ötürü okuyamadığını belirtti. “İlk kitabın geliri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kızlarımızın eğitimine destek olacağız. İkinci kitap da yolda. Onunla da İç Anadolu’da okuyamayan kızlarımıza destek sağlayacağız.”
İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ödül töreni ile ilgili açıklamasında “26 bin öğrencimizin oylarıyla seçilen Yılın En’leri 2018 Ödül Töreni’ni gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün Törenimize ev sahipliği yapan yer, İstanbul’un ikinci büyük kültür, sanat ve kongre merkezi. Sanata ve spora verdiğimiz değer doğrultusunda her yıl Spor Ödülleri ve Yılın En’leri ödüllerini veriyoruz. Mesleğinde ulaştığı büyük başarılarla Türkiye’nin gurur kaynağı olan tüm konuklarımıza teşekkür ederim. İstanbul Okan Üniversitesi’nde aldıkları eğitim ve öğrenim ile öğrencilerimizin de meslek hayatlarında, ödüle layık gördükleri isimleri kendilerine örnek almalarını ve bu yolda ilerlemelerini temenni ederim” dedi.
İstanbul Okan Üniversitesi Yılın En’leri 2018 Ödülleri Kazananlar Listesi
Bekir Okan Özel Ödülü - Oktay Kaynarca
Meslekte 50. Yıl - Cihat Tamer
En İyi Yönetmen - Osman Sınav
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Ömür Sabuncuoğlu - Onlar’ın Öyküsü
Yılın En İyi Haber Sunucusu - Seda Öğretir (NTV)
Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı - Simge Sağın
Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı - Murat Dalkılıç
Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu - Birce Akalay
Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu - Çağlar Ertuğrul
En İyi Dizi Ödülü - “Erkenci Kuş”
Türkiye’de Yılın Yabancı Oyuncusu - Jessica May
En İyi Çocuk Oyuncu - Beren Gökyıldız
Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu - Demet Evgar
En İyi Erkek Sinema Oyuncusu - Timuçin Esen
En İyi Film - “Müslüm”
Yılın En İyi Tiyatro Oyunu - “Closer”
Yılın En İyi Moda Tasarımcısı - Zeynep Kartal
Yılın En İyi Şefi - Elif Edes Tapan
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