Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul, Sivas ve Kütahya'da deprem! 12 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu, nerede?

        İstanbul, Sivas ve Kütahya'da deprem! 12 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla nerede deprem olduğu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara ulaşılabiliyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. AFAD verilerine göre, bugün İstanbul, Sivas ve Kütahya deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 12 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 08:07 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları 12 Haziran Perşembe günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi bugün medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, gece yarısı İstanbul deprem ile sallandı. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.36 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 12 Haziran 2025 son depremler listesi.

        2

        KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:48'de Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 12.34 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        3

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 09:44'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

        2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.75 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        SİVAS'TA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:33'te Sivas Gürün merkezli bir deprem meydana geldi.

        2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        5

        İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.33'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21.55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8.36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        Saat 04:17'de Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 19.05 kilometre uzaklıktaki sarsıntı, yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        6

        12 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-06-12 11:48:03 39.22361 28.98889 12.34 ML 3.2 Simav (Kütahya)

        2025-06-12 09:44:47 40.21889 24.19028 10.75 ML 2.9 Ege Denizi

        2025-06-12 06:03:53 38.8725 37.50889 7.0 ML 2.9 Gürün (Sivas)

        2025-06-12 04:17:31 40.85972 28.3875 4.9 ML 2.8 Marmara Denizi - [19.05 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        2025-06-12 02:33:42 40.84389 28.36361 8.36 ML 3.5 Marmara Denizi - [21.55 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        2025-06-12 01:43:16 35.71306 26.15556 6.63 ML 2.5 Ege Denizi - [159.22 km] Datça (Muğla)

        7

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        8

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!