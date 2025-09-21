Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul su kesintileri 21 Eylül 2025 Pazar: İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintileri 21 Eylül Pazar: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden paylaşıyor. İstanbul'da ikamet eden kent sakinleri, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını, İSKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 21 Eylül Pazar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Giriş: 21.09.2025 - 00:01 Güncelleme: 21.09.2025 - 00:01
        İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 21 Eylül Pazar günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak belli oldu. İSKİ arıza duyuruları ve kesintileri anlık olarak kendi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

